ATP Maiorca, il tabellone: Darderi punta ai quarti con Mannarino, Nardi per affrontare Shelton. Fognini con un qualificato

Ultimi appuntamenti poco prima di Wimbledon. Tra i vari tornei che precedono il terzo Slam stagionale c’è quello di Maiorca, che inizierà nella giornata di domani: tabellone a ventotto giocatori con tre azzurri in tabellone.

Quello più in alto in classifica è Luciano Darderi, che ha destato ottime impressioni ad Halle dopo la sconfitta combattutissima con Jan-Lennard Struff. L’azzurro, quinto giocatore del seeding e inserito nella parte alte presieduta da Ben Shelton, affronterà al debutto uno specialista della terra come Pedro Martinez, per poi vedersela con uno tra Jaume Munar e Sebastian Ofner agli ottavi prima di un possibile, interessante test con Adrian Mannarino.

Nella stessa parte di tabellone c’è Luca Nardi, che si ritrova di nuovo un avversario australiano di fronte dopo aver perso con Thanasi Kokkinakis durante le qualificazioni del Queen’s. Stavolta il suo avversario è Rinky Hijikata, e i due si giocano la possibilità di essere i primi avversari di Ben Shelton, che non è apparso irreprensibile sui prati. Nella parte inferiore, con Ugo Humbert e Alejandro Tabilo come teste di serie di spicco, invece c’è Fabio Fognini, che debutterà con un qualificato per poi, in caso di successo, sfidare uno tra Christopher Eubanks e Jakub Mensik.

ATP MAIORCA, IL TABELLONE

B. Shelton (1) bye

L. Nardi vs R. Hijikata

Q vs Q

Y. Hanfmann vs J. Thompson (7)

A. Mannarino (3) bye

N. Borges vs A. Michelsen

J. Munar vs S. Ofner

P. Martinez vs L. Darderi (5)

C. Eubanks (8) b. J. Mensik

F. Fognini vs Q

Q vs A. Shevchenko

A. Tabilo (4) bye

G. Monfils (6) vs D. Thiem (WC)

R. Carballes Baena vs P. Carreno Busta (WC)

R. Bautista Agut vs T. Daniel

U. Humbert (2) bye