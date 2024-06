ATP Maiorca 2024: Luciano Darderi esce al secondo turno contro Ofner

Luciano Darderi deve dire addio al secondo turno all’ATP 250 di Maiorca. Finisce con una vittoria e tre sconfitte in tre tornei la sua campagna su erba pre-Wimbledon: stavolta a batterlo è l’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3 7-5. Per lui, nei quarti, sfida all’USA Alex Michelsen, vincitore sul francese Adrian Mannarino, chiaramente non in un momento particolarmente felice.

Darderi comincia subito cercando di far capire il proprio punto di vista a Ofner, con un lungo primo game ai vantaggi in cui arriva anche la palla break. Bene in risposta il tricolore, ma Ofner ritrova il servizio nel momento giusto per uscire da un game lungo 16 punti. Segue una fase piuttosto calma, fino a quando l’austriaco approfitta di qualche errore di troppo dell’italiano per togliergli la battuta a 30. Darderi si guadagna due palle del controbreak, ma sono servizio e dritto del suo avversario a togliergli possibilità; arriva poco dopo il 6-3.

L’azzurro perde quasi subito la battuta anche nel secondo parziale, di nuovo a 30 e stavolta con una combinazione di dritto di Ofner, proprio doppio fallo e risposta vincente dell’austriaco a creare le premesse del 2-1. Per Darderi non sembra esserci scampo, anzi arrivano anche due match point a sfavore sul 5-3 (15-40), ma il numero 54 del mondo sbaglia due dritti, subisce il contraccolpo e l’italiano sfrutta di rovescio lungolinea la chance di riprendere il match sul 5-5. Il problema è che, subito dopo, l’austriaco non vuole più perdere altro tempo e tira fuori altre risposte di livello per servire di nuovo al fine di chiudere. Stavolta il braccio non trema.

Nell’ora e 19 minuti di gioco contano moltissimo i 14 ace da parte di Ofner. Vero, serve il 49% di prime in campo, ma quando lo fa l’85% dei punti lo porta a casa. Non così incisivo Darderi in questa fattispecie: ora per lui trasferimento dalle parti dell’All England Lawn Tennis Club.