ATP Maiorca 2024, Bautista Agut e Michelsen eliminano Humbert e Mannarino. Darderi sconfitto

Cadono le teste di serie nel torneo ATP 250 di Maiorca. Sull’erba spagnola non sono mancati i colpi di scena quest’oggi, come il successo del padrone di casa Roberto Bautista Agut, che ha superato il francese Ugo Humbert, numero due del seeding, in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 6-4.

Nell’altra sfida Spagna-Francia, i transalpini pareggiano grazie a Gael Monfils, che ha sconfitto in due set Roberto Carballes Baena per 6-3 6-4. Monfils sarà proprio l’avversario di Bautista Agut nei quarti di finale.

Altra testa di serie eliminata è Adrian Mannarino. Il francese è stato battuto dall’americano Alex Michelsen con il punteggio di 7-5 6-4. Lo statunitense se la vedrà nei quarti contro l’austriaco Sebastian Ofner, che ha messo fine al cammino di Luciano Darderi, battendo l’azzurro per 6-3 7-5.

Ci sarà sicuramente un secondo turno sorprendente tra il britannico Paul Jubb, numero 289 del mondo, e l’australiano Adam Walton, che hanno sconfitto rispettivamente i tedeschi Maximilian Marterer (6-1 6-2) e Yannick Hanfmann (7-5 6-2)

RISULTATI ATP MAIORCA 2024 (25 GIUGNO)

Walton (Aus) b. Hanfmann (Ger) 7-5 6-2

Jubb (Gbr) b. Marterer (Ger) 6-1 6-2

Mensik (Cze) b. Eubanks (Usa) 6-3 3-6 6-1

Michelsen (Usa) b. Mannarino (Fra) 7-5 6-4

Ofner (Aut) b. Darderi (Ita) 6-3 7-5

Bautista (Esp) b. Humbert (Fra) 3-6 6-3 6-4

Monfils (Fra) b. Carballes Baena (Esp) 6-3 6-4