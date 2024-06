ATP Halle, Maroszan attende Sinner o Griekspoor agli ottavi. Medvedev d’autorità con Borges

Iniziate le ostilità ad Halle. Prende il via il torneo tedesco, ormai storico prima di Wimbledon, con tanta presenza italiana. Lorenzo Sonego è riuscito ad avere la meglio su Miomir Kecmanovic, Flavio Cobolli scenderà in campo tra pochi minuti contro Hubert Hurkacz mentre tra domani e dopodomani vedremo in campo Lorenzo Darderi e soprattutto Jannik Sinner.

Proprio quest’ultimo, che debutterà contro Tallon Griekspoor in una partita non banale, conosce il suo eventuale avversario agli ottavi. È Fabian Marozsan, che supera in tre set il russo Roman Safiullin: match combattuto per un’ora e mezza, ma poi il numero 40 del mondo finisce la benzina per venire surclassato dall’ungherese.

Buon debutto per Daniil Medvedev, che era chiamato ad un impegno da non sottovalutare con il portoghese Nuno Borges. Il numero 5 al mondo inizia maluccio, ma poi rientra nei ranghi per aver ragione del lusitano e andare ad affrontare il cinese Zhang Zhizhen agli ottavi, capace di sconfiggere l’austriaco Sebastian Ofner. Brutte notizie invece per Felix Auger-Aliassime, costretto al ritiro nella sfida con Dominik Koepfer: a due settimane da Wimbledon non lascia sicuramente ben sperare.

ATP HALLE, RISULTATI 17 GIUGNO

D. Koepfer b. F. Auger-Aliassime 6-4 4-3 RIT.

L. Sonego b. M. Kecmanovic 7-6 7-6

Z. Zhang b. S. Ofner 7-6 6-7 6-4

F. Marozsan b. R. Safiullin 7-5 4-6 6-1

D. Medvedev b. N. Borges 7-6 6-4