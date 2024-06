ATP Halle 2024, Sinner affronterà Zhang in semifinale. Super sfida Zverev-Hurkacz

Si sono delineate le semifinali del torneo ATP 500 di Halle. Non ci sono state sorprese oggi, con Jannik Sinner che ha superato nei quarti di finale il tedesco Jan-Lennard Struff dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco. Il numero uno del mondo si è imposto al tie-break del terzo set con il punteggio di 6-2 6-7 7-6, con l’azzurro che ha sfruttato solamente due delle diciotto palle break avute a disposizione.

Nella seconda semifinale della carriera sull’erba (la prima a Wimbledon 2023), Sinner affronterà il cinese Zhizhen Zhang, uscito vincitore da una sfida davvero molto combattuta con l’americano Christopher Eubanks, imponendosi in tre set per 6-4 4-6 7-5.

Spettacolare la semifinale nella parte bassa del tabellone. Ci sarà l’idolo di casa Alexander Zverev. Il tedesco ha rimontato un set di svantaggio al francese Arthur Fils, chiudendo dopo quasi due ore e mezza di gioco con il punteggio di 6-7 6-3 6-4.

L’avversario di Zverev sarà il polacco Hubert Hurkacz, che si conferma uno dei principali favoriti per Wimbledon, visto che si trova benissimo a giocare sull’erba. Il numero nove del mondo ha battuto l’americano Marcos Giron, giustiziere di Matteo Berrettini, in due set per 7-5 6-4.

RISULTATI ATP HALLE 2024 (21 GIUGNO)

Hurkcaz (Pol) b. Giron (Usa) 7-5 6-4

Zverev (Ger) b. Fils (Fra) 6-7 6-3 6-4

Sinner (Ita) b. Struff (Ger) 6-2 6-7 7-6

Zhang (Chn) b. Eubanks (Usa) 6-4 4-6 7-5