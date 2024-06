ATP Halle 2024, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano ai quarti in doppio

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 1, approdano ai quarti di finale del torneo di doppio dell’ATP 500 di Halle: gli azzurri regolano con un duplice 6-3 in un’ora di gioco la coppia di lucky loser composta dallo spagnolo Pedro Martinez e dal kazako Aleksandr Nedovyesov, ed al prossimo turno se la vedranno con il duo formato dal kazako Alexander Bublik e dal francese Arthur Fils.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 3-3, anche se l’iberico ed il kazako nel quinto gioco si salvano al punto decisivo. Lo strappo, però, arriva inesorabile nel settimo game, ancora al deciding point. La coppia italiana conferma il break a zero, poi nel nono gioco è ancora il killer point a sorridere agli azzurri, che chiudono sul 6-3 in mezz’ora.

Nella seconda partita si assiste ad un lungo monologo di Bolelli e Vavassori, i quali dapprima concedono appena un quindici agli avversari in tre turni al servizio, poi tolgono la battuta ad entrambi gli avversari prima al punto decisivo e poi a zero.

Sul 5-0 gli azzurri si procurano tre match point consecutivi sul 15-40, ma da quel momento gli avversari piazzano un parziale di 10 punti ad 1 che consente loro di accorciare fino al 3-5. Il quinto match point è quello buono per i numeri 1 del seeding, che vincono così ancora una volta per 6-3 in mezz’ora.

Le statistiche sottolineano il predominio degli azzurri, che vincono 61 punti contro i 39 degli avversari, concedendo un solo break point e convertendone 4 degli 8 avuti a disposizione. Gli azzurri fanno la differenza col servizio, con 6 ace contro 3 e nessun doppio fallo contro i 4 degli avversari. Gli italiani servono la prima nell’84% dei casi ed ottengono il 78% dei punti, attestandosi al 57% con la seconda.