ATP Halle 2024, Jannik Sinner: “Partita molto dura, ho giocato molto e ora devo recuperare per domani”

Jannik Sinner ha staccato il biglietto per la semifinale del torneo di Halle. Una settimana sicuramente intensa quella dell’altoatesino, che per la terza volta consecutiva si impone in tre set. Dopo i successi con Griekspoor e Maroszan, oggi è arrivato quello contro il tedesco Jan-Lennard Struff.

Una vittoria ottenuta al tie-break del terzo set (7-3) per il numero uno del mondo, che si è imposto con il punteggio di 6-2 6-7 7-6 al termine di una partita sicuramente molto complicata. L’altoatesino attende ancora di scoprire il suo prossimo avversario, che uscirà dal match tra il cinese Zhang e l’americano Eubanks.

Queste le dichiarazioni a fine partita di Sinner: “Ho avuto occasioni nel secondo e nel terzo, ma non sono riuscito a sfruttarle. Ero 0-40 in avvio di terzo set e non l’ho sfruttata. Cerco di accettare questo tipo di sfide. Ovviamente è stata molto dura, anche mentalmente”.

Sulla qualificazione alla semifinale e sulle partite finora giocate: “Sono molto contento di essere al prossimo turno, ho giocato molto ieri, ho giocato molto anche oggi. Due ore e mezza sull’erba, è molto tempo. Cercherò di recuperare per domani e spero di mostrare un buon tennis”.