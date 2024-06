Sinner pensa già a Wimbledon: “Ci arrivo con più fiducia sull’erba. Halle uno dei migliori 500”

Jannik Sinner ancora in volo: quarto torneo stagionale vinto, 14° in carriera, primo sull’erba, assicurazione sul numero 1 del ranking ATP ancora per diverso tempo a venire nel corso di un’estate che l’italiano vuole pieno di soddisfazioni. Lo ha compreso l’amico-rivale Hubert Hurkacz: il polacco esce da Halle con la sconfitta per 7-6(8) 7-6(2) in finale, ma anche sorridendo.

Queste le dichiarazioni a bordocampo all’ATP: “Partita dura, sapevo avrei dovuto servire bene. Magari ti capitano due punti importanti nel set, ho cercato di giocare bene nei momenti importanti. E’ una bella vittoria, una bella sensazione. Ho servito nei momenti che contavano un paio di seconde buone che potevano fare la differenza. Ora Wimbledon, non vedo l’ora. Lo scorso anno sono arrivato in semifinale e ho giocato bene. Vediamo quest’anno. Sicuramente avrò più fiducia sull’erba. C’è qualche piccola differenza tra qui e Wimbledon, ma adesso ci sarà una settimana per prepararmi: spero sarà un buon torneo“.

Poi nella premiazione si rivolge anche a Hurkacz e, nei ringraziamenti, tocca un po’ tutto e tutti: “Hubi, hai vinto qui per la prima volta nel 2022. Bellissimo condividere questi momenti qui, abbiamo condiviso insieme il doppio e giocare questa finale contro di te è davvero speciale. Ringrazio il mio team, per spingermi ogni giorno. Anche la loro sarà stata una bellissima settimana. Si continua a spingere. Ringrazio la mia famiglia, mio padre che è arrivato qui per la finale e tutte le persone che mi sono vicine e la mia ragazza che oggi ha perso in finale a Berlino. Anche lei ha avuto una bellissima settimana. Questo è uno dei migliori 500 dell’anno“. Uno dei riferimenti è ad Anna Kalinskaya, sconfitta con cinque match point a favore dall’USA Jessica Pegula nella finale di Berlino.

Per Sinner, ora, trasferimento direttamente verso i lidi londinesi, poi sarà tempo non solo di confermare la semifinale ai Championships, ma anche di affrontare il primo Slam della vita da numero 1 del mondo.