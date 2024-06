ATP Eastbourne, Vukic e Shang sorprendono Marozsan ed Etcheverry. Continua la favola di Harris

Ultimo appuntamento inglese prima di Wimbledon. Ha preso il via il torneo di Eastbourne, che vanta nomi di discreto rilievo come Taylor Fritz e Tommy Paul, fresco vincitore del Queen’s su Lorenzo Musetti oltre agli italiani Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, oggi non impegnati in partite.

Per lo statunitense, numero 2 del seeding, sfida con il britannico Bobby Harris: il britannico, rivelatosi al Queen’s dopo una carriera poco agiata in cui ha anche scelto scientemente di viaggiare (e a volte dormire) in un van per risparmiare qualche soldo, ha superato in due set Jacob Fearnley in due set, proponendosi come una variabile impazzita per i primissimi turni di Wimbledon, dove sarà wild card.

Cade invece Fabian Marozsan: l’ungherese, che aveva fatto sudare Jannik Sinner, si è forsè fato sorprendere dal cambio di avversario: niente Dominik Koepfer, che ha alzato bandiera bianca, dentro il lucky loser Aleksandar Vukic, che si impone in due se e si guadagna il match con Alexander Bublik. Emerge anche un altro qualificato, Max Purcell, che supera Laslo Djere dopo una lotta di due ore.

Giornata nefasta per l’Argentina, che vede due giocatori salutare il torneo. Tomas Martin Etcheverry si fa sorprendere dalla stellina cinese Shang Juncheng, che si riguadagna l’accesso in top 100 con questo successo, mentre Marcos Giron ha ragione di Francisco Cerundolo in due tie break.

ATP EASTBOURNE, RISULTATI 24 GIUGNO

B. Harris b. J. Fearnley 6-4 7-6

A. Vukic b. F. Marozsan 6-2 6-4

M. Purcell b. L. Djere 6-1 4-6 6-3

J. Shang b. T. M. Etcheverry 7-5 3-6 7-6

M. Giron b. F. Cerundolo 7-6 7-6