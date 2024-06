ATP Eastbourne: top 10 assenti, Fritz guida il tabellone. Sonego e Cobolli per l’Italia

Wimbledon è dietro l’angolo ed il carrozzone del tennis si avvicina sempre di più ai campi dell’All England Club. Dopo l’appuntamento del Queen’s ci si trasferisce ad Eastbourne, con il torneo che prenderà il via domani per concludersi sabato 29 giugno. Torneo che però non vedrà protagonisti giocatori facenti parte della top 10.

Niente Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, che si riposeranno in vista dello Slam londinese. Il miglior giocatore in tabellone è infatti Taylor Fritz, numero 12 delle classifiche mondiali che lo scorso anno venne sconfitto al debutto ma che si è portato a casa due volte il torneo. Con un parterre che non appare troppo ricco di giocatori esperti della superficie, con Tommy Paul, Sebastian Baez e Francisco Cerundolo, potrebbe rendersi protagonista Alexander Bublik, che vuole vestire i panni della variabile impazzita in vista di Wimbledon.

Presenti in tabellone per gli italiani anche Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Per il torinese si tratta del secondo torneo sull’erba dopo Halle, in cui ha ottenuto un successo su Miomir Kecmanovic e una sconfitta onorevole contro Alexander Zverev. Andata peggio a Flavio ad Halle, sorteggiato immediatamente con un servebot come Hubert Hurkacz con cui ha fatto buona figura.

Presente teoricamente nella lista degli alternates anche Matteo Berrettini, che viene dalla finale di Stoccarda e gli ottavi di Halle. Il romano potrebbe scegliere di disiscriversi per ricaricare le batterie in vista dello Slam, così come Luca Nardi, che ha avuto l’unico approccio stagionale nelle qualificazioni del Queen’s.