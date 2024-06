ATP Eastbourne, Flavio Cobolli la spunta in rimonta contro Hussey e quarti di finale conquistati!

Flavio Cobolli prosegue nell’avventura sull’erba dell’ATP250 di Eastbourne (Gran Bretagna), prevalendo in rimonta contro il lucky loser Giles Hussey (n.359 del ranking) con lo score di 4-6 6-3 6-4 in 1 ora e 53 minuti di gioco. Una partita non facile per il romano che, dopo una buona partenza, ha perso malamente il primo set, ma ha saputo reagire nelle frazioni successive.

Flavio ha conquistato, in questo modo, la quarta qualificazione ai quarti di finale della stagione, ma si tratta della prima sull’erba, una superficie che conosce molto poco. Sulla sua strada ci sarà, quindi, la wild card locale Billy Harris, per centrare la seconda semifinale del 2024 e proseguire nella propria ascesa in classifica mondiale. Con questo risultato, Cobolli è n.47 virtuale.

Nel primo sprint Cobolli inizia alla grandissima, mettendo tanta pressione al suo rivale in risposta e prendendo il largo sul 3-0. Il meccanismo perfetto si inceppa però dal settimo game. La battuta non dà quei punti che servirebbero come il pane e il romano subisce un parziale di quattro giochi a zero, non riuscendo a sfruttare la palla del contro-break nel decimo game.

Nel secondo set ancora una volta è Flavio a trovare ottime risposte sul lato del dritto, ma il servizio non gli dà supporto e malamente a zero subisce il contro-break nel quinto game. Lo snodo della frazione è nel settimo gioco. Bravo Cobolli a cancellare altre due chance del break per il britannico e a mettere in difficoltà Hussey nel game successivo, sfruttando la quarta palla break. Sullo score di 6-3 la frazione è del classe 2002 del Bel Paese.

Nel terzo set il romano è molto più solido e consistente nella gestione dei turni al servizio. Un aspetto fondamentale anche nell’affrontare i game in risposta. L’azzurro è lucidissimo nel capitalizzare la chance nel quinto gioco e da quel momento concede appena un quindici alla battuta. Sullo score di 6-4, il nostro portacolori può esultare.

Leggendo le statistiche, da sottolineare gli 8 ace di Cobolli, con l’83% dei punti vinti con la prima di servizio e il 47% con la seconda. Va migliorata la percentuale di prime in campo (56%), mentre decisamente buona l’efficienza in risposta alla seconda dell’avversario (57%).