ATP Eastbourne 2024, Lorenzo Sonego esce di scena. Sconfitto in due set da Purcell

Termina al secondo turno il cammino di Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Eastbourne. Una brutta prestazione quella del piemontese, che si è arreso in due set con un duplice 6-4 all’australiano Max Purcell, numero 94 della classifica mondiale, dopo un’ora e mezza di gioco.

Una partita nella quale Sonego ha sofferto tantissimo con la seconda di servizio, visto che ha vinto appena il 29% dei punti con questo colpo. Sono ben undici le palle break concesse dall’azzurro. Purcell chiude la sua sfida con 27 vincenti contro i 19 dell’azzurro, mettendo a segno anche cinque ace.

Il primo set comincia subito in difficoltà per Sonego, che cede la battuta nel terzo game, commettendo doppio fallo sulla terza palla break concessa. Il piemontese annulla altre tre palle break nel quinto gioco, mentre nel game successivo arriva la reazione di Sonego, che trova il controbreak. Purtroppo i problemi al servizio proseguono per Sonego, che concede un’altra palla break nel settimo gioco e subisce il dritto vincente di Purcell. L’australiano non concede più nulla e chiude la prima frazione sul 6-4.

Dopo un avvio equilibrato nel secondo set, Sonego si trova sotto 0-40 nel quinto game. Il piemontese annulla la prima palla break, ma sulla seconda arriva la risposta vincente di dritto di Purcell. L’australiano è perfetto nei suoi turni di battuta e va a chiudere il secondo set per 6-4, qualificandosi per il secondo turno.