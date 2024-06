Atletica, Zoghlami prova la tattica “alla Panetta” tra le siepi agli Europei. Doppietta francese

Osama Zoghlami ha tentato di emulare la proverbiale tattica “alla Panetta”, cercando il grande azzardo nella finale dei 3000 siepi agli Europei 2024 di atletica leggera. L’azzurro ha preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute e ha poi allungato, tentando la fuga a lunga gittata per provare a sorprendere i favoriti della vigilia. Il siciliano è rimasto in testa da solo fino al suono della campana, quando è stato ripreso dal gruppetto dei migliori.

Il nostro portacolori è chiaramente calato nell’ultimo giro viste le fatiche profuse in precedenza e ha poi concluso all’ottavo posto con il tempo di 8:21.09. La Francia ha firmato una bella doppietta per mano di Alexis Miellet (8:14.01, personale) e Dijlali Bedrani (8:14.36), che erano tra i favoriti della vigilia considerando la volata: prima gioia in carriera in campo internazionale per il 29enne, che prima di oggi aveva conquistato soltanto un argento alle Universiadi.

Medaglia di bronzo al collo del tedesco Karl Bebendorf (8:14.41, personale), che ha preceduto il connazionale Frederik Ruppert (8:15.08, personale) e lo spagnolo Daniel Arce (8:16.70, altro favorito della vigilia per le medaglie). L’altro azzurro Yassin Bouih si è staccato a metà gara e ha terminato in quattordicesima posizione con il crono di 8:27.29.