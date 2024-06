Atletica, Zaynab Dosso riparte da 11.17 a Trieste. Catalin Tecuceanu vince gli 800

Zaynab Dosso e Catalin Tecuceanu erano gli azzurri più attesi al Triveneto Meeting andato in scena a Trieste, entrambi al rientro dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli Europei nelle rispettive specialità (100 metri e 800 metri). I riscontri cronometrici arrivati dal capoluogo giuliano non sono stati all’altezza dei migliori tempi offerti dai due atleti nelle ultime settimane, ovvero 11.01 di record nazionale timbrato durante la rassegna continentale e 1:44.01 siglato ad Asti a tre decimi dal primato nazionale di Marcello Fiasconaro.

Catalin Tecuceanu ha fatto gara di testa per provare a scendere sotto il muro di 1’44”, ma il veneto non è riuscito nell’intento e si è imposto in 1:44.99 davanti a Tommaso Maniscalco (1:45.57). Zaynab Dosso è partita abbastanza bene (0.159 il tempo di reazione), ma poi le è mancato un po’ il lanciato e ha tagliato il traguardo in 11.17 (1,0 m/s di vento a favore) precedendo Gloria Hooper (11.26) e Anna Bongiorni (11.28).

Sugli 800 metri si è imposta la belga Vanessa Scaunet (2:02.85), la serba Milica Emini ha fatto suoi i 100 ostacoli (13.29), l’australiano Liam Adcock ha primeggiato nel salto in lungo (7.81 metri, -0,5 m/s) davanti ai sudafricani Jovan van Vuuren (7.54) e Asande Mithembu (7.49).