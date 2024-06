Atletica, tutti gli iscritti agli Assoluti di La Spezia: presenti 4 campioni europei individuali di Roma

-4 al via dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di atletica leggera, in programma a La Spezia tra sabato 29 e domenica 30 giugno. Grande attesa per l’edizione n.114 della rassegna tricolore assoluta, che rappresenta l’ultima chance di volare a Parigi (tramite ranking o minimo) per chi non è ancora riuscito a ottenere la certezza del pass olimpico.

Quest’oggi è stata pubblicata l’entry list definitiva della manifestazione, in cui figurano ben quattro campioni europei individuali di Roma oltre a tanti altri big del movimento azzurro in uno degli ultimi test agonistici di rilievo verso le Olimpiadi. Da segnalare comunque, per motivi diversi l’uno dall’altro, alcuni assenti di lusso come Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Massimo Stano, Mattia Furlani, Antonella Palmisano, Yeman Crippa, Andy Diaz, Catalin Tecuceanu e Larissa Iapichino.

Il cast resta in ogni caso di altissimo profilo, grazie alla partecipazione dei freschi Campioni d’Europa Leonardo Fabbri nel peso, Lorenzo Simonelli nei 110 hs, Nadia Battocletti nei 5000 e Sara Fantini nel martello. Occhi puntati anche su Zane Weir nel peso, Zaynab Dosso nei 100 (ma sarà in gara anche sul mezzo giro di pista), Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, Luca Sito sui 400, Pietro Arese nei 1500, Valentina Trapletti nella 10 km di marcia, il rientrante Samuele Ceccarelli e gli staffettisti d’oro Matteo Melluzzo e Roberto Rigali nei 100.

Da seguire con attenzione inoltre Federico Riva e Ossama Meslek sui 1500, Pietro Riva nei 5000, Dario Dester (a caccia di punti cruciali per la qualificazione olimpica) nel decathlon, Simone Barontini e Francesco Pernici negli 800, Alice Mangione nei 400, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nell’asta, Dariya Derkach nel triplo, oltre ad un 1500 femminile che promette scintille con Ludovica Cavalli, Marta Zenoni, Sinta Vissa, Federica Del Buono e Gaia Sabbatini.