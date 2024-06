Atletica, tre italiani in finale sui 1500: Arese controlla, Riva stava per battere Ingebrigtsen agli Europei

Tre italiani si sono qualificati alla finale dei 1500 metri agli Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Pietro Arese ha corso in maniera decisamente accorta e intelligente nella prima batteria, dove ha controllato la situazione con disinvoltura e senza strafare.

Il fresco primatista italiano ha gestito lo sforzo fisico e ha anche risparmiato le energie in vista della finale, uscendo poi con buona disinvoltura sul rettilineo conclusivo e recuperando tre posizioni per chiudere al sesto posto in 3:44.09 alle spalle del britannico Neil Gourley (3:44.05) e davanti a due avversari di rilievo come il belga Ruben Verheyden (3:44.19) e lo spagnolo Adel Mechaal (3:44.19).

Nella seconda semifinale una caduta coinvolge tre atleti e fa perdere terreno al norvegese Jakob Ingebrigtsen, grande favorito della vigilia dopo aver già vinto i 5000 metri. Lo scandinavo è chiamato a una rimonta e la compie con enorme disinvoltura, senza neanche dover forzare e riuscendo anche a vincere con il tempo di 3:37.65, superando negli ultimi metri il nostro Federico Riva (secondo in 3:37.75).

L’azzurro non si è fatto cogliere di sorpresa in occasione della caduta e ha corso con personalità, proprio come Ossama Meslek che, estremamente guardingo, ha chiuso in quarta piazza (3:38.41) dietro al francese Azeddine Habz (3:38.37). Si tornerà in pista tra due giorni per una finale tutta da vivere con gli italiani possibili protagonisti.