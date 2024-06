Atletica, Tamberi al debutto stagionale agli Europei di Roma. Incognita sulla condizione e quali misure serviranno per vincere

Gianmarco Tamberi farà il suo esordio stagionale direttamente agli Europei di Roma, in programma dal 7 al 12 giugno. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto avrebbe dovuto debuttare la scorsa settimana a Ostrava, ma ha deciso di rinunciare all’evento in Repubblica Ceca a causa di un leggero fastidio e per preservarsi al meglio in vista dei grandi appuntamenti della stagione agonistica.

Il fuoriclasse marchigiano cercherà di difendere il titolo continentale conquistato due anni fa a Monaco e di firmare il terzo sigillo europeo, ma soprattutto proverà anche a dare un chiaro segnale in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Resta un grande punto interrogativo sulle condizioni fisiche del ribattezzato Gimbo, che nella miglior forma non avrebbe rivali in questo contesto.

Soltanto il ceco Jan Stefela e l’ucraino Oleh Doroshchuk hanno superato 2.30 metri nel 2024 (ma a livello indoor), non ci saranno naturalmente i russi, potrebbero essere insidiosi il tedesco Przybylko (Campione d’Europa nel 2018), il belga Carmoy (due volto bronzo continentale indoor) e l’olandese Amels (trionfatore agli Europei Indoor nel 2023).

Non grandissimi nomi e probabilmente per vincere potrebbe bastare andare oltre 2.30 (o magari anche qualcosa meno). Nulla di impossibile per Gianmarco Tamberi, che vuole regalare sogni al pubblico sugli spalti dell’Olimpico di Roma e lanciare la volata che conduce ai Giochi, ormai lontani meno di due mesi.