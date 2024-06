Atletica, Sara Fantini sfonda la norma di qualifica e vola in finale agli Europei: lotta per il podio, Mori out

Sara Fantini si è qualificata con grande personalità alla finale di lancio del martello agli Europei 2024 di atletica leggera. L’emiliana aveva aperto il turno preliminare allo Stadio Olimpico di Roma con un positivo 71.16 metri, misura che sarebbe bastata per il passaggio del turno, ma non paga si è ripresentata in pedana per trovare le giuste sensazioni: prima un nullo, poi un brillante 72.27, con cui è andata oltre la norma di ammissione fissata a 71.50.

La primatista italiana (capace di 75.77 a Madrid nel 2022) ha staccato così il biglietto per l’atto conclusivo con la seconda prestazione della mattinata, alle spalle della danese Katrine Jacobsen (72,88) e davanti alla francese Rose Loga (71.70), uniche donne a valicare la norma. L’azzurra si è fermata a due metri e mezzi dallo stagionale, ovvero il 73.67 timbrato a Modena il 4 maggio, e ha tutte le carte in regola per puntare a una medaglia dopo il bronzo di due anni (nel 2022 è stata quarti ai Mondiali, sesta in campo iridato nel 2023).

Rachele Mori è invece la prima delle escluse: la Campionessa del Mondo under 20, nipote del grande Fabrizio, si è fermata al tredicesimo posto con 68.52, a quattordici centimetri dal passaggio del turno. Tra le ammesse anche la moldava Zalina Marghieva (71.33), la polacca Anita Wlodarczyk (71.27 per la primatista mondiale), la finlandese Silja Kosonen (70.94), l’irlandese Nicola Tuthill (69.85), la polacca Malwina Kopron (69.13), l’ungherese Reka Guyratz (69.06), la britannica Anna Purchase (68.91), l’azera Hanna Skydan (68.80), la polacca Katrzyna Furmanek (68.66).