Atletica, Roberto Rigali: “Nel finale ho sentito un piccolo indurimento muscolare”

Roberto Rigali si è qualificato per le semifinali dei 100 metri piani maschili agli Europei 2024 di atletica leggera in corso a Roma: l’azzurro ha centrato infatti il decimo dei quattordici tempi utili per il passaggio al penultimo atto con il crono di 10.34. Lo sprinter italiano ha poi parlato ai microfoni di Rai 2 HD.

L’azzurro ha rivelato che la sua prova è stata condizionata da un problema fisico: “Un po’ di sciatica, un piccolo problemino, un piccolo indurimento che sul finale ho risentito. Peccato, perché mi sono sentito bene. Secondo me anche la partenza è migliorabile, soprattutto i primi due appoggi“.

Un piccolo campanello d’allarme lo ha portato ad alzare il piede dall’acceleratore: “Ero davanti e poi ho sentito proprio per un attimo che qualcosa non andava molto bene, e ho deciso di tenere un attimo le gambe sane. Va bene così“.