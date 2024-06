Atletica, Lorenzo Simonelli leggiadro: sbaglia tanto, firma il record italiano e vola in finale

Lorenzo Simonelli vola in finale dei 110 ostacoli agli Europei, sciorinando il record italiano nonostante una serie di errori commessi sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma. Il giovane laziale non è partito benissimo (0.172 il tempo di reazione e primi passi non perfetti), ha poi alzato il ritmo nella fase centrale di gara, ma ha toccato la terzultima barriera e ha tirato giù l’ultimo ostacolo.

Nello spalla a spalla ha battuto di due centesimi un rivale di rango come lo spagnolo Enrique Llopis (scattato sette centesimi prima di lui), vincendo la semifinale con il tempo di 13.20: ha migliorato di un centesimo il suo primato nazionale siglato un paio di settimane fa e ha eguagliato la miglior prestazione europea stagionale timbrata il 19 maggio dal belga Michael Obasuyi. Un crono di rilievo che può essere ampiamente migliorato con una condotta di gara più pulita, decisamente nelle corde dell’azzurro.

Il 22enne, argento sui 60 ostacoli agli ultimi Mondiali Indoor, si presenta all’atto conclusivo (in programma stasera alle ore 22.18) con il miglior tempo della sessione e con tutte le carte in regola per puntare a una medaglia, anche quella del metallo più pregiato. Nella prima semifinale si è imposto lo spagnolo Asier Martinez: il Campione d’Europa uscente e bronzo iridato nel 2022 ha regolato il belga Michael Obasuyi al termine di un intenso spalla a spalla (13.29 a 13.31, vento nullo).

Nella seconda semifinale ha primeggiato lo svizzero Joseph Jason in 13.35, dopo aver superato nel finale il francese Raphael Mohamed (13.37) e il polacco Damian Czykier (13.44). La serie si era aperta con una partenza falsa per tre millesimi (0.097 di reazione) da parte del belga Elie Bacari, che è stato graziato e ha poi chiuso in quarta piazza con il crono di 13.44 (entrambi ripescati per la finale). Hassane Fofana ha concluso al settimo posto in 13.70 (vento nullo).