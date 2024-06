Atletica, Lorenzo Patta: “Vincere era l’obiettivo che ci eravamo posti sin dall’inizio”

Lorenzo Patta è stato il terzo frazionista della staffetta 4×100 metri maschili dell’Italia vittoriosa della medaglia d’oro agli Europei senior 2024 di atletica leggera, in corso a Roma: gli azzurri hanno dominato con il miglior crono europeo stagionale in 37″82.

L’emozione di Lorenzo Patta ai microfoni di Rai Sport HD: “Siamo felicissimi, era l’obiettivo che ci eravamo posti sin dall’inizio: vincere. Non importa il tempo, non importa nulla, l’importante è arrivare in fondo primi, adesso ci siamo riusciti“.

L’azzurro spiega l’importanza di correre in casa all’Olimpico: “Siamo veramente felici, perché ci tenevamo parecchio di fronte al nostro pubblico qui a Roma. Grazie mille a tutti, ci avete seguito e ci avete tifato, l’abbiamo sentito parecchio“.