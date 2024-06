L’Italia non aveva mai vinto una medaglia d’oro con le staffette agli Europei di atletica fino a ieri sera. A spezzare un tabù che durava da novant’anni è stata la 4×100 maschile, che ha fatto saltare il banco allo Stadio Olimpico di Roma riuscendo a trionfare con l’eccellente tempo di 37.82 (quarto crono della storia tricolore).

Matteo Melluzzo al lancio (10.45 dai blocchi e in curva), Marcell Jacobs sul rettilineo opposto (8.98 di sostanza, segno di una forma in crescendo per il Messia), Lorenzo Patta in seconda curva (9.34 di grande qualità) e Filippo Tortu in chiusura (9.05 con un arrivo dritto e a braccia aperte per esultare, sempre titanico quando ha un bastoncino in mano) sono entrati insieme nelle storia, senza dimenticarsi di Roberto Rigali e Lorenzo Simonelli, che avevano corso in batteria.

Gli azzurri si sono imposti con addirittura 64 centesimi di vantaggio sulla seconda classificata (l’Olanda) e 70 sulla terza (Germania), ricordando che la Gran Bretagna non era riuscita a qualificarsi per l’atto conclusivo e che la Francia aveva deciso di non prendere parte alla finale proprio all’ultimo minuto. La nostra Nazionale ha scritto un piccolissimo pezzetto di storia della rassegna continentale, visto che quello di ieri sera è il maggior distacco di sempre agli Europei.

Negli ultimi tre anni l’Italia ha saputo vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Patta, Jacobs, Fausto Desalu, Tortu), l’argento ai Mondiali di Budapest nel 2023 (Rigali, Jacobs, Patta, Tortu) e oro l’oro agli Europei di Roma (in passato due volte secondi, l’ultima nel 2010): sono risultati semplicemente da sogno per il movimento tricolore e che ci proiettano con grande entusiasmo verso le Olimpiadi di Parigi 2024, dove nessun traguardo sempre essere precluso a questa squadra.