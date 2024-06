Atletica, l’irlandese Mageean vince in volata i 1500 agli Europei. Giornata no per Ludovica Cavalli

Va in archivio con la vittoria di Ciara Mageean la finale dei 1500 metri donne in occasione della sessione serale della terza giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Si tratta del primo titolo continentale in carriera sulla distanza per la 32enne irlandese dopo l’argento di Monaco 2022 ed il bronzo di Amsterdam 2016.

Dopo una prima metà di gara abbastanza tattica, Mageean è rimasta in scia alle britanniche Georgia Bell e Jemma Reekie per poi bruciarle negli ultimi 100 metri con una volata perfetta tagliando il traguardo in 4:04.66 davanti a Bell (medaglia d’argento con 4:05.33) e alla francese Agathe Guillemot (bronzo con 4:05.69).

Serata da incubo per l’unica azzurra al via, Ludovica Cavalli, che ha perso contatto dal gruppo dopo 800 metri crollando negli ultimi due giri e chiudendo la gara in 13ma e ultima posizione in 4:35.60. La finalista mondiale di Budapest 2023, in grande affanno a livello fisico, si è accasciata a terra dopo il traguardo, avendo bisogno dell’aiuto di alcuni soccorritori per uscire dalla pista.