Atletica, Linda Olivieri fatica in batteria ma avanza in semifinale nei 400 ostacoli agli Europei

Linda Olivieri non brilla ma centra comunque l’obiettivo minimo della vigilia e supera il primo turno nei 400 ostacoli ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. La novarese raggiunge così in semifinale le altre due azzurre Ayomide Folorunso e Alice Muraro, esentate dalle batterie come tutte le big della specialità iscritte alla rassegna continentale.

Olivieri, che vanta un primato personale di 55.38 realizzato lo scorso 18 maggio a Chorzow, ha corso abbastanza bene per 300 metri, andando poi in affanno sulle ultime due barriere e chiudendo la terza heat in quinta piazza con un crono di 55.95. Un riscontro non esaltante ma rivelatosi sufficiente per la qualificazione, riservata ai migliori 13 tempi complessivi delle tre batterie.

La 25enne piemontese si è attestata al nono posto assoluto in una graduatoria comandata dalla ceca Nikoleta Jichova con un notevole 54.88 davanti alla tedesca Eileen Demes (55.25) e alla svizzera Yasmin Giger (55.33). Prossimo appuntamento fissato domani per le semifinali, in cui i riflettori saranno puntati in primis sulla fuoriclasse olandese Femke Bol.