Atletica, Lambrughi e Bertoncelli raggiungono Sibilio nelle semifinali dei 400 hs agli Europei

Mario Lamburghi e Giacomo Bertoncelli hanno raggiunto Alessandro Sibilio nelle semifinali dei 400 ostacoli agli Europei 2024 di atletica leggera. Il campano era già ammesso al turno successivo in virtù del ranking continentale, gli altri due azzurri timbrano il cartellino in batteria e domani torneranno in pista allo Stadio Olimpico di Roma.

Giacomo Bertoncelli ha concluso la prima batteria al terzo posto con il tempo di 49.41, chiudendo alle spalle dell’irlandese Thomas Barr (49.31) e del ceco Vit Mueller (49.38), riuscendo a tenere duro nel finale per superare di sei millesimi il portoghese Mikael Antonio de Jesus. L’azzurro ha superato il turno con il quarto tempo complessivo.

Mario Lambrughi ha vinto la terza batteria con il crono di 49.74 (primato stagionale): bene i primi trecento metri, avvio di rettilineo al risparmio e poi è uscito nuovamente nel finale per imporsi davanti al allo svedese David Thid (49.81, personale) e all’ungherese Arpad Banoczy (49.95). Il brianzolo è stato promosso con l’ottavo tempo della sessione.

Nella seconda batteria ha prevalso il turco Berke Akcam (49.32) davanti allo svizzero Julien Bonvin (49.41) e al britannico Alastair Chalmers (49.71). Miglior tempo assoluto di Barr a precedere Akcam e Mueller.