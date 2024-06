Il DT Antonio La Torre e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo hanno svelato la formazione della 4×100 maschile che stamattina (ore 12.09) disputerà la batteria degli Europei 2024 di atletica leggera. L’Italia andrà a caccia della qualificazione alla finale di domani sera (passano le prime due squadre di ogni batteria e i due migliori tempi di ripescaggio) e ha tutte le carte in regola per puntare a una medaglia di peso.

Marcell Jacobs non sarà della partita: turno di riposo per il Campione Olimpico e fresco Campione d’Europa dei 100 metri, che spera di tornare in pista per l’atto conclusivo. Non correranno nemmeno Filippo Tortu (storico ultimo frazionista) e Fausto Desalu (autore della pennellata di curva a Tokyo), reduci dalla finale dei 200 metri disputata ieri sera e chiusa con l’amaro argento del brianzolo (era il naturale favorito per il titolo).

L’unico Campione Olimpico in gara sarà dunque Lorenzo Patta, a cui è stata assegnata la terza frazione, proprio come agli ultimi Mondiali terminati con l’argento. Roberto Rigali è stato confermato al lancio, sua posizione nel quartetto anche in occasione della rassegna iridata della scorsa estate. Il primo rettilineo, solitamente coperto da Jacobs, è stato assegnato a Matteo Melluzzo: nella semifinale dei 100 metri aveva corso in 10.12 (non ufficiale), ma la gara era stata interrotta per una partenza falsa, soltanto che lo sparo di avviso non si era sentito e tanti atleti avevano portato a termine la gara.

Grandissima novità in chiusura, dove l’Italia schiera Lorenzo Simonelli. Il fresco Campione d’Europa dei 110 ostacoli, autore di un roboante 13.05 sabato sera, si cimenterà in staffetta e cercherà di fare sognare anche in questo contesto. La formazione cambierà poi per la finale, come ha già dichiarato Di Mulo: probabili innesti di Jacobs e Tortu al posto di Melluzzo e Simonelli, con Patta e Melluzzo confermati?

FORMAZIONE ITALIA 4X100 PER LA BATTERIA DEGLI EUROPEI

Roberto Rigali, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Lorenzo Simonelli.