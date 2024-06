Atletica, Irene Siragusa supera le batterie e raggiunge Kaddari in semifinale sui 200 agli Europei

Si apre con una buona prestazione di Irene Siragusa in chiave azzurra la sessione mattutina della quarta giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. La sprinter toscana ha superato il primo turno dei 200 metri abbastanza agevolmente, raggiungendo in semifinale l’altra italiana Dalia Kaddari.

Siragusa, dopo aver effettuato una discreta partenza ed un’ottima curva, ha fatto un po’ di fatica nel rettilineo correndo in 23.12 con vento sostanzialmente nullo e arrivando terza nella sua batteria. La trentenne nativa di Poggibonsi, non così lontana dal suo personale stagionale (23.03), ha siglato il sesto tempo assoluto nella graduatoria combinata delle tre heat rientrando dunque tra le 12 atlete promosse al turno successivo.

La più veloce della mattinata si è rivelata la tedesca Talea Prepens in 22.83 davanti alla francese Helene Parisot (22.86), entrambe con il miglior 200 della carriera. Appuntamento a stasera con le tre semifinali, in cui entreranno in azione anche le big favorite per le medaglie sul mezzo giro di pista.