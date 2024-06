Atletica, Ihemeje e Dallavalle approdano in finale nel triplo agli Europei. Bocchi ripescato

Si è appena conclusa la qualificazione del salto triplo maschile nella sessione mattutina della terza giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. L’Italia non è riuscita a completare l’en plein, portando in finale due dei tre atleti iscritti per la rassegna continentale casalinga.

Q grande immediata e buone sensazioni in vista dell’ultimo atto per Emmanuel Ihemeje, che ha saltato 16.98 (+0.4 m/s) al primo tentativo chiudendo la mattinata in terza posizione assoluta alle spalle dei cubani naturalizzati Jordan Alejandro Diaz Fortun (Spagna) e Pedro Pichardo (Portogallo), rispettivamente con 17.52 e 17.48.

Sono 10 in tutto i triplisti capaci di ottenere i 16.65 metri richiesti per la qualificazione automatica in finale, con gli ultimi due pass in palio che sono stati assegnati al piacentino Andrea Dallavalle (11° con 16.59, primato stagionale) e al rumeno Razvan Cristian Grecu (16.48). 14ma piazza per l’emiliano Tobia Bocchi, originariamente secondo degli esclusi con 16.43 ma poi ripescato: accettato il ricorso perché l’azzurro ha dovuto attendere venti minuti prima del suo ultimo salto a causa di problemi di misurazione.