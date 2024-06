L’Italia si è comodamente qualificata alla finale della 4×100 agli Europei 2024 di atletica leggera, chiudendo la propria batteria al secondo posto con il tempo di 38.40 alle spalle dell’Olanda 38.34. Gli azzurri torneranno così in scena domani sera per disputare l’atto conclusivo e provare a conquistare una medaglia di peso nella gara che chiuderà la rassegna continentale allo Stadio Olimpico di Roma. Il responsabile della velocità Filippo Di Mulo ha deciso di risparmiare Marcell Jacobs (Campione Olimpico e fresco di titolo sui 100 metri) e Filippo Tortu (argento sul mezzo giro di pista), con l’intento di impiegarli quando conterà davvero.

Roberto Rigali è stato confermato al lancio come agli ultimi Mondiali, conclusi con una splendida medaglia d’argento: buona frazione da 10.74 da fermo, terzo tempo del turno alle spalle del ceco Zdenek Stromsik (10.56) e dell’olandese Elvis Afrifa (10.71). Il passaggio di testimone con Matteo Melluzzo è stato un po’ schiacciato, ma il siciliano si è prodigato in un ottimo rettilineo chiuso in 9.11, tempo di qualità e nel fondamentale inferiore soltanto al turco Oguz Uyar (8.77, ma a sensazione ha cambiato molto tardi) e all’olandese Taymir Burnet.

Il migliore del lotto è stato Lorenzo Patta, che ha pennellato una splendida curva come alle World Relays: 9.31, superiore soltanto al 9.28 del francese Ryan Zeze. Chiusura affidata a Lorenzo Simonelli, fresco Campione d’Europa dei 110 ostacoli: primi 80 metri di qualità, poi il laziale si è un po’ affaticato e ha chiuso in un comunque buono 9.24, a quattro centesimi dall’olandese Nsikak Ekpo.

TEMPI FRAZIONE ITALIANI 4X100

Roberto Rigali (dai blocchi): 10.74.

Matteo Melluzzo: 9.11.

Lorenzo Patta: 9.31.

Lorenzo Simonelli: 9.24.