L’Italia disputerà la finale della 4×100 maschile agli Europei 2024 di atletica leggera, presentandosi ai blocchi di partenza con grandissime ambizioni e con il desiderio di fare saltare il banco di fronte al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri sono tra i grandi favoriti della vigilia e hanno tutte le carte in regola per andare a caccia della medaglia dopo, dopo aver trionfato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e aver conquistato l’argento agli ultimi Mondiali.

Il responsabile della velocità Filippo Di Mulo deve ancora decidere il quartetto che gareggerà nella capitale, anche se con buona probabilità si andrà verso la conferma della formazione salita sul secondo gradino del podio in occasione dell’ultima rassegna iridata: Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu. Jacobs e Tortu dovrebbero rientrare in gioco dopo essere stati sostituiti da Matteo Melluzzo e Lorenzo Simonelli nelle batterie.

L’Italia correrà in corsia 8, tra l’Olanda (corsia 7) e la Francia (corsia 8). Gli azzurri saranno dunque all’esterno e faranno da lepre insieme ai transalpini, che fungeranno da punto di riferimento per i nostri portacolori. All’interno Danimarca (corsia 2) e Svizzera (corsia 3), nel cuore centrale della pista ci saranno Polonia (corsia 4), Germania (corsia 5), Belgio (corsia 6). Assente la quotata Gran Bretagna, che non è riuscita a qualificarsi. L’appuntamento è per le ore 22.50 di mercoledì 12 giugno.

CORSIA FINALE 4X100 MASCHILE EUROPEI

Corsia 2: Danimarca

Corsia 3: Svizzera

Corsia 4: Polonia

Corsia 5: Germania

Corsia 6: Belgio

Corsia 7: Olanda

Corsia 8: Italia

Corsia 9: Francia