Atletica, Grøvdal domina la mezza maratona degli Europei dopo l’argento sui 5000. 15ma Palmero

Karoline Bjerkeli Grøvdal si conferma in grande forma e, dopo l’ottimo argento di due giorni fa nei 5000 metri alle spalle dell’azzurra Nadia Battocletti, domina la mezza maratona femminile valevole per i Campionati Europei 2024 di atletica leggera. Sulle strade di Roma la 33enne norvegese ha fatto la differenza negli ultimi 5 km, staccando le compagne di viaggio e arrivando in solitaria al traguardo nello Stadio Olimpico.

1h08:09 il tempo finale della scandinava, che ha migliorato di oltre due minuti il precedente record dei Campionati rifilando ben 46″ alla seconda classificata Joan Chelimo Melly (1h08:55), brava a difendere l’argento dalla rimonta della britannica Calli Hauger-Thackery (1h08:58) nonostante un crollo verticale nelle ultime centinaia di metri. Più distanziate tutte le altre, con la rumena Delvine Relin Meringor quarta in 1h09:25.

15ma la migliore delle azzurre Elisa Palmero con il personale (1h11:22) grazie ad una bella progressione nella seconda metà di gara, mentre c’è delusione per il 19° posto di Sofiia Yaremchuk con 1h11:32 (lontana 3 minuti dal personale). Nelle retrovie Sara Nestola e Federica Sugamiele, rispettivamente 35ma con 1h12:27 e 54ma con 1h15:34. Gran Bretagna in trionfo nella classifica a squadre davanti a Germania e Spagna, quinta l’Italia.