Atletica, gli avversari di Tamberi stasera a Kosice. C’è anche un italiano

Otto giorni dopo lo show messo in scena a Roma, Gianmarco Tamberi torna in gara quest’oggi a Kosice per uno degli ultimi test agonistici in preparazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il tre volte Campione Europeo di salto in alto è indubbiamente l’uomo più atteso al via del Jbl Jump Fest 2024, tappa Bronze del Continental Tour di atletica.

“Gimbo”, reduce da un sensazionale 2.37 saltato nella finale degli Europei, è attualmente leader mondiale stagionale e può dunque guardare con ottimismo verso la rassegna a cinque cerchi parigina in cui andrà a caccia di uno storico bis. Il fuoriclasse marchigiano proverà a dare spettacolo anche oggi nell’evento cittadino previsto nel centro storico della località slovacca, a stretto contatto con la gente.

Tamberi troverà a Kosice il ceco Jan Stefela (2.30 di personale, 2.26 in stagione), il bulgaro Tihomir Ivanov (2.31 di personale, 2.26 quest’anno), il padrone di casa slovacco Lukas Beer (record di 2.28), il turco Alperen Acet (2.30 di PB, 2.24 nel 2024) e l’israeliano Yonathan Kapitolnik (2.30 di personale, 2.24 in stagione), oltre all’altro azzurro classe 2000 Manuel Lando sesto classificato agli Europei.