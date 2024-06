Atletica, Federico Riva lotta per la vittoria in Diamond League: podio e minimo olimpico avvicinato

Federico Riva ha lottato per la vittoria a Stoccolma (Svezia), dove va in scena la settima tappa della Diamond League. L’azzurro ha cercato il colpaccio sui 1500 metri (per l’occasione era una gara di contorno, dunque non valida per il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera), provando a emulare il successo ottenuto martedì sera a Ostrava nell’ambito del World Continental Tour (livello gold).

Il laziale ha concluso al terzo posto con il tempo di 3:33.87, prodigandosi in una bella rimonta nel giro finale, ormai suo marchio di fabbrica. Il 23enne si è fermato a 34 centesimi dal suo personale siglato proprio cinque giorni fa in Repubblica Ceca e a 37 centesimi dal minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024, a cui parteciperà comunque grazie al ranking di World Athletics. Lo stato di forma del nostro portacolori sembra essere davvero eccellente, anche in vista degli imminenti Europei di Roma.

Federico Riva ha chiuso alle spalle del tedesco Robert Farken (3:33.53) e dell’irlandese Luke McCann (3:33.66), non riuscendo però a rispondere al grandioso record italiano timbrato da Pietro Arese giovedì sera a Oslo (3:32.13, superando il primato di Gennaro Di Napoli dopo 34 anni). Ossama Meslek ha concluso al sesto posto in 3:34.69, sopra di due centesimi rispetto allo stagionale dello scorso 19 maggio a Bungertstadion.