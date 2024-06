Atletica, Chituru Ali e Dosso: ultimo test in Diamond League. Ci sono Duplantis e Bol a Stoccolma, Riva ci riprova

Cinque italiani saranno impegnati nella settima tappa della Diamond League, che andrà in scena domenica 2 giugno. Sarà Stoccolma (Svezia) a ospitare il massimo circuito internazionale itinerante, al suo ultimo appuntamento prima di lasciare spazio agli imminenti Europei di Roma. Si preannuncia grande spettacolo in terra scandinava, dove Chituru Ali e Zaynab Dosso cercheranno grandi risposte sui 100 metri.

Il velocista comasco, capace di correre un brillante 10.06 a Dubai, si rimette in modo dopo la sfida con Marcell Jacobs a Roma e proverà a migliorare il proprio personale in vista della rassegna continentale. Sulla sua strada troverà soprattutto il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (9.99), unico rivale a essere sceso sotto il muro dei dieci secondi in questa annata agonistica, ma attenzione anche allo statunitense Kyree King (10.02) e al padrone di casa Henrik Larsson (10.08). La sprinter emiliana, capace di siglare il record italiano con l’11.02 a Savona, vuole ripartire dopo il poco brillante 11.18 di Ostrava e sulla sua strada incrocerà big come l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou, la giamaicana Natasha Morrison e la gambiana Gina Mariam Bass Bittaye.

Da non perdere i 1500 metri, dove Federico Riva (trionfatore a Ostrava in 3:33.53, a tre centesimi dal minimo olimpico) e Ossama Meslek proveranno a rispondere al fresco record italiano di Pietro Arese, impegnati in una gara guidata dall’etiope Teddese Lemi. Ayomide Folorunso si rimetterà in gioco sui 400 ostacoli dopo l’uscita di Oslo chiusa in un alto 56.06: la primatista italiana cerca risposte in vista degli Europei e lo farà in una gara dove brilla sua maestà Femke Bol, pronta a fare saltare il banco con un gran tempo.

L’uomo più atteso della serata sarà l’idolo di casa Armand Duplantis, che proverà ad attaccare il suo record del mondo nel salto con l’asta (6.24 metri). Avvincente il salto in alto femminile con le ucraina Yaroslava Mahuchikh, Yuliia Levchenko, Iryna Gerashchenko e le australiane Nicola Olyslagers e Eleanor Patterson. Sui 400 ostacoli spicca il brasiliano Alison Dos Santos dopo aver sconfitto Karsten Warholm a Oslo, lancio del disco con il primatista mondiale Mykolas Alekna (74.35), 200 metri femminili con Shericka Jackson, 800 metri con Jake Wightman.