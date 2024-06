Atletica, Catalin Tecuceanu vince la semifinale agli Europei e si candida per una medaglia negli 800

Catalin Tecuceanu ha regalato grandissimo spettacolo nelle semifinali degli 800 metri agli Europei 2024 di atletica leggera, infiammando il pubblico che pian piano sta assiepando gli spalti dello Stadio Olimpico di Roma. L’azzurro ha preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute, ha impostato il suo ritmo in testa al gruppo, ha corso un ottimo secondo giro e ha tenuto di petto la testa sul rettilineo conclusivo, vincendo così la semifinale con il tempo di 1:46.30.

Il 24enne veneto di origini rumene, quarto agli ultimi Mondiali Indoor e poi capace di timbrare un mirabile 1:44.01 il 23 maggio ad Asti, si è dimostrato in ottima forma e ha tenuto alle spalle due rivali di rilievo come il britannico Elliot Giles (1:46.50) e lo spagnolo Alvaro De Arriba (1:46.57). L’allievo di Gianni Ghidini, alla sua seconda presenza agli Europei (nel 2022 venne eliminato in batteria), fa ben sperare in vista della finale, a cui si è qualificato con il sesto tempo del turno (nell’altra serie sono andati più veloce). Ci sono tutte le carte in regola per puntare a una medaglia e per trovare ulteriore morale verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Gli altri due italiani sono stati eliminati. Simone Barontini non è riuscito a trovare spazio nella semifinale di Tecuceanu (settimo in 1:47.15, il marchigiano è in ripresa da una serie di problemi fisici). Francesco Pernici è rimasto un po’ imbottigliato a metà dell’ultimo giro, ha dato una leggerissima spinta da dietro allo spagnolo Mohamed Attaoui (non sembrava nulla di grave) poi è uscito sul rettilineo conclusivo e ha rimontato, ma si è fermato al sesto posto in 1:45.61, a due centesimi dall’ultimo crono di ripescaggio (1:45.69 del norvegese Ole Jakob Solbu, che lo ha preceduto sul traguardo). Poco dopo è arrivata la squalifica per il nostro portacolori.

La seconda semifinale è stata vinta dal francese Gabriel Tual (1:45.03) davanti allo spagnolo Mohamed Attaoui (1:45.19) e allo svedese Andreas Kramer (1:45.33), miglior tempo di ripescaggio per lo spagnolo Adrian Ben (1:45.34).