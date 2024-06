L’Italia si qualifica agevolmente per la finale della staffetta 4×400 al maschile agli Europei di atletica di Roma 2024. Un’ottima semifinale corsa da Brayan Lopez, Vladimir Aceti, Riccardo Meli ed Edorardo Scotti: gli azzurri sono giunti in seconda posizione nella loro batteria con il tempo di 3’02″01, dietro solo alla Gran Bretagna (3’01″69).

Azzurri che non sono partiti alla grande con Lopez che era dietro a Ucraina, Gran Bretagna e Ungheria, ma la staffetta è salita di colpi con la frazione di Aceti, che ha riportato il quartetto in quota, primo appena davanti a Ungheria e Ucraina. Bene ha fatto anche Meli, che ha mantenuto la prima posizione per la prima metà della sua frazione e ha gestito la seconda piazza sul rettilineo finale.

Nessun problema neanche per Edoardo Scotti che si è potuto permettere anche di rallentare negli ultimi metri, senza andare ad aggredire la prima posizione di Carvell, ma accontentandosi del secondo posto. Staffetta che può ulteriormente crescere potenzialmente in finale: Luca Sito infatti è stato tenuto a riposo questa mattina dopo i 400 corsi ieri individualmente.

Nell’altra semifinale, corsa più velocemente rispetto alla prima, ha primeggiato invece la Francia con 3’00″77, secondo il Belgio di 3’01″09, terza la Polonia con 3’01″31. Ripescate la Germania con 3’01″44 e la Spagna con 3’01″45, mentre clamorosamente viene esclusa l’Olanda.