Atletica, azzurre eliminate in semifinale sui 100 ostacoli agli Europei. Samba-Mayela prenota l’oro

L’Italia non sarà protagonista della finale dei 100 ostacoli ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Le tre azzurre impegnate in semifinale, chiamate ad un’impresa complicatissima, non hanno trovato il grande exploit restando dunque abbastanza distanti dalla qualificazione per l’ultimo atto.

Giada Carmassi è stata la migliore del terzetto tricolore a livello cronometrico, correndo in 13.00 (+0.1 m/s) e dovendosi accontentare del 15° tempo assoluto nella graduatoria combinata delle tre batterie di semifinale. Due centesimi più lenta Veronica Besana, 17ma overall con 13.02 (+0.4 m/s), mentre Elena Carraro ha ritoccato di 11 centesimi il suo primato stagionale attestandosi al 19° posto combinato con 13.06 (+0.1 m/s).

Impressionante il 12.43 della francese Cyrena Samba-Mayela, che ha realizzato la miglior prestazione continentale stagionale in 12.43 prenotando forse la medaglia d’oro in vista della finale. Distanziata di 19 centesimi la polacca Pia Skrzyszowska (12.62) e di 21 la britannica Cindy Sember (12.64).