Atletica, Anna Polinari: “Sapevamo di poter fare bene”; Alice Mangione: “Record che si può migliorare”

L’Italia di Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari ed Alice Mangione si è classificata quarta nella finale della 4×400 femminile agli Europei 2024 di atletica leggera: a Roma le azzurre hanno stabilito il nuovo record nazionale in 3’23″40 (precedente 3’23″86) ed a fine gara hanno parlato ai microfoni di Rai 2 HD.

Apertura per Ilaria Accame: “Siamo molto contente di questo risultato, abbiamo lavorato bene e correre qui in casa non ha prezzo“. Prosegue Giancarla Trevisan: “Non ci credo, sono molto contenta di correre con queste ragazze“.

Le emozioni di Anna Polinari: “Sono molto contenta, eravamo molto cariche e sapevamo che potevamo fare bene, poi devo dire che abbiamo chiuso con la ciliegina, perché abbiamo aperto con un record italiano, abbiamo chiuso con un altro record italiano, sono felicissima perché mancava il mio nome su questo record. Ora ce l’ho su quello indoor e su questo, sono felicissima“.

Conclude Alice Mangione: “Quando ho visto che c’erano l’Olanda, il Belgio e l’Irlanda davanti, ho detto ‘Mi sa che accade come nella staffetta mista’. Non è stato così, però penso di aver corso una buona frazione e di avere dato un buon contributo alla squadra, nonostante i turni passati, anche Anna, che si è sacrificata ieri, però sono soddisfatta di questo record nazionale, che si può ancora migliorare“.

Ultima battuta ancora per Anna Polinari: “L‘Italia è stata bravissima, devo dire che quando Gimbo Tamberi ci ha fatto il discorso ci aveva detto che in conferenza stampa gli avevano chiesto se preferiva vincere lui o far vincere la squadra e lui ha detto ‘Si possono fare entrambi’, e così abbiamo dimostrato. Ci sono i grandi dell’atletica, ma ci siamo anche noi che ci stiamo facendo vedere, e devo dire che ci stiamo prendendo il nostro spazio e ce lo meritiamo, perché c’è tantissimo lavoro dietro“.