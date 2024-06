L’Italia si conferma estremamente competitiva anche nella staffetta 4×400 femminile, prima finale che va in archivio nell’ultima giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera allo Stadio Olimpico di Roma. Il quartetto azzurro composto nell’ordine da Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari e Alice Mangione ha lottato fino in fondo per il podio, chiudendo in quarta posizione con il nuovo primato nazionale in 3:23.40 (46 centesimi meglio dei Mondiali di Budapest 2023).

Le nostre portacolori si sono dimostrate all’altezza della situazione a livello continentale in tutte le frazioni, presentandosi addirittura in coda al gruppo di testa (formato da 6 squadre) all’imbocco del rettilineo conclusivo. Mangione, autrice di una splendida ultima frazione in 49.74, ha disputato una bellissima volata recuperando due posizioni e avvicinandosi anche alla zona medaglie.

Vittoria come da pronostico per i Paesi Bassi (Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne De Witte e Femke Bol) in 3:22.39, miglior prestazione continentale dell’anno, con Bol che ha gestito abbastanza agevolmente la situazione in ultima frazione regolando allo sprint l’Irlanda (argento con 3:22.71, record nazionale) ed il Belgio (3:22.95). Grande delusione per la Polonia della campionessa europea individuale Natalia Kaczmarek, una delle favorite della vigilia almeno in ottica podio, solo sesta in 3:23.91.