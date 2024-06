Arrampicata sportiva, tutti gli italiani eliminati in semifinale nel lead in Coppa del Mondo a Innsbruck

Nulla da fare per gli italiani rimasti in corsa nel lead nella Coppa del Mondo 2024 di arrampicata sportiva a Innsbruck (Austria). Tutti gli azzurri, sia al maschile che al femminile, sono stati infatti eliminati in semifinale.

Stefano Ghisolfi non è andato oltre la quattordicesima posizione con un totale di 42 punti, 41 punti raccolti invece per Giovanni Placci che ha concluso in quindicesima piazza. Più indietro Filip Schenk, che si è piazzato diciottesimo con un complessivo di 36+. Per primo alla finale si è qualificato l’austriaco Jakob Schubert con ben 49+.

Non passano il taglio neanche le due azzurre impegnate al femminile: l’olimpica Laura Rogora si è piazzata quindicesima in semifinale con 31 punti, mentre Ilaria Scolaris ha concluso in ventiseiesima e ultima posizione a 25 punti. In finale è approdata la slovena Janja Garnbret con 48+.