Arrampicata sportiva, Camilla Moroni in semifinale nel boulder&lead: le Olimpiadi si avvicinano

Prima giornata della seconda tappa delle Olympic Qualifier Series 2024 per quanto riguarda l’arrampicata sportiva in quel di Budapest (Ungheria). Sono in palio gli ultimi 10 pass nel boulder&lead e gli ultimi 5 pass nello speed per volare a Parigi 2024 e alcuni italiani stanno cercando di sgomitare per guadagnarsi la possibilità dei Giochi Olimpici.

La principale indiziata dopo la prima tappa era indubbiamente Camilla Moroni, in top 10 nella classifica generale nel boulder&lead. L’azzurra si è qualificata per la semifinale di domani da tredicesima con un punteggio di 147.6, appena inferiore a quello di Laura Rogora, dodicesima con 147.7. Nulla da fare invece per Giorgia Tesio, trentasettesima con 83.8.

Nelle semifinali del boulder&lead al maschile tra gli italiani ci sarà il solo Filip Schenk: l’altoatesino è riuscito a qualificarsi da diciannovesimo con lo score di 92.5. Nulla da fare per quanto riguarda Stefano Ghisolfi che ha chiuso trentesimo a 76.1, così come Marcello Bombardi, trentanovesimo a 62.6.

Nella velocità pura invece si è qualificata per la fase finale al femminile Beatrice Colli: l’azzurra ha fatto registrare il tredicesimo tempo (7.15) e sfiderà agli ottavi di finale la cinese Di Niu. Fuori invece Giulia Randi a cui non basta un 7.49. Al maschile è avanzato Ludovico Fossali anch’esso con il tredicesimo tempo (5.18) e se la vedrà contro il cinese Liang Zhang agli ottavi di finale.