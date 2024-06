Arrampicata sportiva, Camilla Moroni apre bene le Olympic Qualifier a Budapest. Rogora e Schenk attardati

A Budapest (Ungheria) è incominciato il secondo round delle Olympic Qualifier Series per quanto riguarda l’arrampicata sportiva, ultimo evento che mette in palio pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Camilla Moroni si è messa in bella mostra agguantando il secondo posto nelle qualifiche del boulder con 4 top, 4 zone alte, 4 zone basse (8-8-5 il conto dei tentativi).

La genovese è stata preceduta esclusivamente dalla giapponese Miho Nonaka, mentre si è lasciata alle spalle le statunitensi Brooke Raboutou e Anastasia Sanders. Giornata difficile, invece, per Laura Rogora che si è fermata al 27mo posto e dovrà inventarsi una grande prestazione nel lead per recuperare terreno e accedere alla semifinale di sabato. Giorgia Tesio 34ma.

Sul fronte maschile, invece, Filip Schenk si ferma al 18mo posto (1 top, 3 zone alte, 3 zone basse, 2-9-4 tentativi) e per lui è adesso fondamentale la prova di lead per rientrare nei 20 semifinalisti di combinata. Giorgio Tomatis, Stefano Ghisolfi e Marcello Bombardi si fermano rispettivamente in 38ma, 45ma e 46ma posizione. Si tornerà in parete domani per le qualifiche del lead e dello speed.