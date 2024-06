Arnaldi-Tsitsipas, orario Roland Garros 2024: programma, tv, streaming

Domani, domenica 2 giugno, Matteo Arnaldi affronterà Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.9) negli ottavi di finale del Roland Garros 2024. Il ligure affronterà il giocatore greco nel secondo match previsto sul campo Suzanne Lenglen, il cui programma inizierà alle 11.00. Una partita molto difficile per il tennista nostrano, al cospetto di un avversario vincitore in stagione del Masters1000 di Montecarlo e finalista di questo Slam due anni fa.

Arnaldi ha però dimostrato di non avere alcun timore reverenziale contro tennisti più qualificati di lui. Nel terzo turno contro il russo Andrey Rublev (n.6 del mondo) l’ha ampiamente dimostrato. Matteo ha sciorinato una prestazione sugli scudi, tale da permettergli di regolare il moscovita in tre set e senza fare sconti. Una prova da replicare quantomeno contro l’ellenico.

Tsitsipas ha dimostrato di essere in condizione contro il cinese Zhizhen Zhang nel terzo round. Tanto dipenderà dalla capacità dell’azzurro di leggere il servizio del nativo di Atene. Se Arnaldi riuscirà a creare qualche dubbio nella testa del rivale, allora ci sarebbero possibilità.

Il match tra Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas si giocherà domani sul campo Suzanne Lenglen (secondo match) e sarà valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2024. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente paneuropea (e qualora venga effettivamente proposto il match), e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

ARNALDI-TSISIPAS ROLAND GARROS 2024

Domenica 2 giugno

Court Suzanne-LENGLEN – Inizio ore 11.00

Olga DANILOVIC (SRB) vs Marketa VONDROUSOVA (CZE) [5]

Matteo ARNALDI (ITA) vs Stefanos TSITSIPAS (GRE) [9]

Clara TAUSON (DEN) vs Ons JABEUR (TUN) [8]

Non prima delle 17.00

Hubert HURKACZ (POL) [8] vs Zizou BERGS (BEL) o Grigor DIMITROV (BUL)

PROGRAMMA ARNALDI-TSITSIPAS ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o 2 HD (se proposto, a seconda delle scelte di programmazione)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ e, se su Eurosport 1 o 2, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport