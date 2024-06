Antonio La Torre squadra gli Europei: “Mi aspetto cose importanti da 25-30 atleti, l’Italia deve avere due picchi”

Giornata di vigilia per l’Italia, che da domani vorrà essere grande protagonista agli Europei 2024 di atletica leggera. Il DT Antonio La Torre ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “I ragazzi sono consapevoli di poter essere protagonisti e sanno che in campo nessuno ti regala niente. Siamo in un contesto di alto livello, con campioni mondiali e olimpici in diverse gare. Prima di tutto la chiave è la coesione, l’essere squadra. Mi aspetto una grande assunzione di responsabilità e realismo, chiedo agli atleti di divertirsi e di combattere. In tante gare servirà farlo fino all’ultimo centimetro”.

Il Professore ha poi proseguito: “In questa compattezza degli azzurri mi aspetto delle sorprese, per me abbiamo 25-30 atleti che possono dire la loro per qualcosa di importante. E questa di Roma è una tappa importantissima di avvicinamento alle Olimpiadi, per molti sarà un esame per togliersi tanta ansia di dosso. Per questo non bisogna mai mollare un centimetro. L’avvicinamento della Nazionale agli Europei? Abbiamo ‘rovesciato’ Eugene, dove comunque ci andò tutto bene (nel 2022 prima i Mondiali e poi gli Europei, quest’anno prima gli Europei e poi le Olimpiadi, ndr). E poi non c’è il fuso orario. E in ottica Giochi guadagniamo 10 giorni di allenamento. Un cambiamento di mentalità ha portato questo protagonismo invernale. La Nazionale dovrà avere due picchi“.

Il Direttore Tecnico ha poi concluso: “Prendete Tamberi: il Capitano qui c’è, ma il suo picco saranno le Olimpiadi. E vedere Zane Weir commosso per essere in condizione di poter fare il suo mestiere o quello che sta facendo Stano a 55 giorni dalle Olimpiadi, ci dà la dimensione del lavoro che stiamo portando avanti. Per molti degli azzurri, Roma potrebbe essere la tappa d’arrivo, bisognerà capire che l’emozione, con la presenza del pubblico può essere aiutata, catalizzata per raggiungere il risultato”.