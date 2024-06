America’s Cup, la squadra allargata di Luna Rossa per la America’s Cup: 4 timonieri e 3 trimmer per Barcellona

Mancano un paio di mesi alla America’s Cup, la competizione sportiva più antica al mondo si sta per animare nelle acque di Barcellona: appuntamento dal 29 agosto al 7 ottobre con il torneo degli sfidanti (Louis Vuitton Cup), per decidere chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Luna Rossa vuole sognare in grande e punta ad avere la meglio su Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e Orient Express per meritarsi la possibilità di contendere il trofeo ai Kiwi, contro cui persero tre anni fa nella finale di Auckland.

Sull’imbarcazione potranno salire soltanto otto uomini alla volta, dunque ci sarà un equipaggio ridotto rispetto alle dodici unità che caratterizzarono l’ultima edizione. Torneranno anche i cyclors, ovvero i ciclisti a bordo che con le loro pedalate contribuiranno al funzionamento dello scafo. La squadra di Luna Rossa, guidata dallo skipper Max Sirena, comprende sedici uomini: quattro timonieri, tre trimmer, due sailor/cyclor, sette cyclors.

James Spithill e Francesco Bruni sono stati i timonieri dell’ultima edizione, ma questa volta la concorrenza interna non manca: Ruggero Tita è Campione Olimpico e del Mondo di Nacra 17 e ha un talento naturale, Marco Gradoni è uno dei giovani più promettenti in campo internazionale, entrambi si sono già messi in mostra durante le regate preliminari. Tra i trimmer figurano Vittorio Bissaro, Umberto Molineris e Andrea Tesei. Sarà ampia la scelta tra i cyclors: Enrico Voltolini, Nicholas Brezzi Villi, Romano Battisti, Emanuele Liuzzi, Bruno Rosetti, Paolo Simion, Mattia Camboni, Luca Kirwan, Cesare Gabbia.

SQUADRA LUNA ROSSA AMERICA’S CUP

Francesco Bruni: timoniere

James Spithill: timoniere

Ruggero Tita: timoniere

Marco Gradoni: timoniere

Umberto Molineris: trimmer

Andrei Tesei: trimmer

Vittorio Bissaro: trimmer

Enrico Voltolini: sailor, cyclor, AC40 captain

Nicholas Brezzi Villi: sailor e cyclor

Romano Battisti: cyclor

Emanuele Liuzzi: cyclor

Bruno Rosetti: cyclor

Paolo Simion: cyclor

Mattia Camboni: cyclor

Luca Kirwan: cyclor

Cesare Gabbia: cyclor