Alexander Zverev, accordo extragiudiziale per chiudere il suo caso di violenza domestica

Sembra essere destinato a una rapida conclusione il caso di Alexander Zverev legato alle accuse di violenza domestica contro l’ex compagna Brenda Patea. Arrivano notizie dal caso che, proprio durante il Roland Garros, ha tenuto anche una fetta del mondo tennistico con gli occhi lontano dal rosso.

Questo quanto riportato su Twitter/X dal giornalista Jonathan Crane, che sta seguendo per Deutsche Welle il caso a Berlino: “Il top player tedesco Alexander Zverev ha risolto il proprio caso di violenza con l’ex fidanzata. Lui è stato accusato di averla strangolata in un appartamento di Berlino a maggio 2020. Le due parti hanno ora raggiunto un accordo extragiudiziale. Non c’è ammissione di colpa di Zverev“.

Si è trattato del primo reale caso di denuncia contro il tennista, ma non della prima volta in cui sono emerse questioni legate a vicende private. Va infatti ricordato che era già noto come un’altra sua ex fidanzata, Olya Sharipova, lo aveva attaccato duramente, raccontando fatti precisi e circostanziati avvenuti tra Pechino e l’Europa.

Alexander Zverev è destinato a giocare la seconda semifinale, in ordine temporale, al Roland Garros quest’oggi: la disputerà con il norvegese Casper Ruud, che allo stesso stadio del torneo nel 2023 lo batté per 6-3 6-4 6-0.