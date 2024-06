A che ora Zaynab Dosso oggi agli Europei di Roma: dove vederlo in tv, programma semifinale e finale, streaming

Oggi domenica 9 giugno Zaynab Dosso scenderà in pista allo Stadio Olimpico di Roma per correre i 100 metri nell’ambito degli Europei 2024 di atletica leggera. L’azzurra sarà impegnata in semifinale alle ore 21.29, con il chiaro obiettivo di rientrare tra le prime due classificate della sua serie o di avere uno dei due tempi di ripescaggio per poter accedere alla finale prevista alle ore 22.53. La velocista emiliana ha tutte le carte in regola per puntare a un risultato di lusso.

La primatista italiana, capace di un notevole 11.02 a Savona poche settimane fa, correrà in corsia 6 in semifinale, tra la lussemburghese Patrizia van der Weken (11.12 in stagione, ma 11.02 di personale) e l’ungherese Boglarka Takacs (11.11 di recente). Fanno meno paura la tedesca Jennifer Montag, la svedese Julia Henriksson, la svizzera Salomé Kora, la tedesca Lisa Mayer e la ceca Karolina Manasova.

In ottica medaglie fanno parecchia paura la polacca Ewa Swoboda (11.05, ma 10.95 in carriera), la tedesca Gina Lueckenkemper (11.06, 10.95 di personale), la tedesca Rebekka Haase (11.07), la francese Gémina Joseph (11.04) e soprattutto la britannica Dina Asher-Smith (10.98 in stagione e 10.83 in carriera), indubbiamente la grande favorita della vigilia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Zaynab Dosso oggi agli Europei di Roma sui 100 metri. Prevista la diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno (canale 201); diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GAREGGIA ZAYNAB DOSSO OGGI

Domenica 9 giugno

Ore 21.29 Semifinale 100 metri – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

Ore 22.53 Eventuale finale 100 metri – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ZAYNAB DOSSO AGLI EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.