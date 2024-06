A che ora Simonelli oggi agli Europei di Roma: dove vederlo in tv, programma semifinale e finale, streaming

Tutto in poco meno di 90 minuti per Lorenzo Simonelli, uno dei protagonisti più attesi in casa Italia della seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Esentato dalle batterie di ieri grazie al secondo miglior tempo assoluto d’ingresso, il padrone di casa romano sogna in grande nei 110 ostacoli.

Il fresco primatista nazionale della specialità si appresta a vivere una serata particolarmente intensa, dovendo innanzitutto superare lo scoglio delle semifinali per poi giocarsi qualcosa di importante in finale. Il belga Michael Obasuyi sarà uno degli uomini da battere, presentandosi alla rassegna continentale con la miglior prestazione europea dell’anno, ma in tanti possono ambire al bersaglio grosso.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming della semifinale e dell’eventuale finale dei 110 ostacoli con Lorenzo Simonelli agli Europei 2024 di atletica leggera. Prevista diretta tv su Rai Sport (semifinale), Rai 2 (finale) e Sky Sport Uno; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LORENZO SIMONELLI OGGI AGLI EUROPEI

Sabato 8 giugno

Ore 20.54 Semifinale 110 ostacoli, con Lorenzo Simonelli – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Uno

Ore 22.18 Finale 110 ostacoli, eventualmente con Lorenzo Simonelli – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA LORENZO SIMONELLI AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (ev. finale), Rai Sport (semifinale) e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.