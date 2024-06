A che ora Musetti-Thompson, ATP Queen’s 2024: programma semifinale, tv, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Jordan Thompson nella semifinale del torneo ATP 500 del Queen’s. L’appuntamento è per sabato 22 giugno alle ore 14.00: sarà il primo incontro di giornata, a precedere l’altra semifinale. Si preannuncia un confronto davvero molto intenso, il tennista italiano partirà con i favori del pronostico ma dovrà stare molto attento all’australiano sull’erba di Londra.

Il numero 30 del mondo se la dovrà vedere con il numero 43 del ranking ATP, che ha eliminato due big come Rune e Fritz. C’è un solo precedente, risalente a inizio stagione: agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Adelaide fu il toscano a imporsi con il punteggio di 6-4, 6-1.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Thompson, semifinale del torneo ATP 500 del Queen’s. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-THOMPSON, SEMIFINALE QUEEN’S

Sabato 22 giugno

Ore 14.00 Lorenzo Musetti vs Jordan Thompson – Diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253

PROGRAMMA MUSETTI-THOMPSON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253, per gli abbonati:

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.