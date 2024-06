A che ora Musetti-Paul: dove vedere in tv la finale del Queen’s 2024. Programma e streaming

Domani, domenica 23 giugno, al Queen’s Club di Londra, in Gran Bretagna, nell’ultimo atto dei Cinch Championships 2024 di tennis, sull’erba outdoor londinese, l’azzurro Lorenzo Musetti sarà opposto al numero 5 del seeding, lo statunitense Tommy Paul.

Il match si giocherà sul Centre Court ed avrà inizio alle ore 15.00 italiane, essendo stato programmato prima della finale di doppio. Si tratterà del primo confronto tra i due sul circuito maggiore: non ci sono infatti precedenti tra l’azzurro ed il nordamericano.

La diretta tv della partita tra Lorenzo Musetti e Tommy Paul sarà affidata a Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP QUEEN’S 2024

Domenica 23 giugno – Centre Court

Dalle ore 15.00 italiane

Lorenzo Musetti (Italia) – Tommy Paul (Stati Uniti, 5) – Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP QUEEN’S 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.